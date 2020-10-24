«Страшилка года»: Мясников рассказал о чрезмерности страха перед COVID-19

https://static.news.ru/photo/41b3860e-17d6-11eb-b43f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alexander_myasnikov1

Врач Александр Мясников в интервью ведущей Тине Канделаки осудил панику, возникшую в связи с пандемией коронавируса и дал прогнозы по дальнейшей ситуации с заболеваемостью.

Мясников заявил, что коронавирус останется спутником человечества навсегда, заняв своё место в сонме других вирусов. При этом он отметил, что, несмотря на статистику смертности от новой инфекции, страх перед заболеванием чрезмерен.

Вы придите ко мне в больницу, я покажу вам ребят, которые умирают от кровотечения, от онкологии... В мире умирают, просто откройте статистику, 70 миллионов человек в год... Да, умерло миллион. Это плохо. Очень плохо.. Тем не менее, средний возраст умерших, — это 70 и за 70 лет в разных странах... То есть, всё равно умирают пожилые люди, к сожалению, и коронавирус просто ставит точку в их цепи хронических заболеваний... — сказал врач в интервью KP.RU.

Он обратил внимание на то, что при поступлении больницу пожилых людей, заболевших коронавирусом, с пневмонией, смертность составляет порядка 10%. При этом смертность от обычной пневмонии, не связанной с новой инфекцией, — 25% и 7% — после выписки.

Взяли инфекцию, не самую опасную, и устроили страшилку года, — подчеркнул Мясников.

По словам медика, сейчас «подступы» к медучреждениям забиты людьми, которым помощь докторов вообще не требуется, многие пытаются получить направление на компьютерную томографию, не нужную в их ситуации.

Также Мясников считает, что карантин во время пандемии способен только только снизить интенсивность поступления больных и самортизировать нагрузку на медицину, но «коронавирус идёт сам по себе». Однако, по словам врача, инфекция, «проходя через людей» теряет свою интенсивность и следующие заболевшие заражаются всё более слабыми формами коронавируса и половина населения Земли всё равно переболеет.

Я даже скажу, что и вакцина не остановит. Мы не успеем догнать стадный иммунитет, потому что мы не знаем, насколько она эффективна, не знаем, насколько вообще возможен длительный иммунитет при коронавирусах и вакцина, которая изначально эффективна на 50-70%, — добавил он.

По прогнозу доктора, суточная заболеваемость вирусом в России может достичь 20 000 случаев и пойдёт на спад: «три месяца вверх, три месяца вниз». Он отметил также, что исчезновение в крови антител к коронавирус не означает исчезновения иммунитета к болезни, так как антитела сохраняются в костном мозге.

Борьба с болезнью не может быть опасней самой болезни... У нас же в мире сейчас идет огромная волна смертности, в которой ковид занимает все меньше и меньше места. Это и волна недиагносцируемой онкологии. Американцы пишут, что у них каждый третий инфаркт гибнет без своевременной медицинской помощи... Вы знаете, сколько самоубийств в год? В год 10 миллионов человек пытаются покончить жизнь самоубийством. Даже от ветрянки дети умирают. Но в год два миллиона детей в возрасте до пяти лет умирает от инфекционного поноса. Не пожилых людей, которые могли бы работать, а детей, которые могли вырасти, работать, рожать других детей. Вот если посмотреть, сколько умерло от ковида, допустим, за 2020 год, и сколько умерло от гриппа в иные эпидемии — цифры несравнимые. И коронавирус значительно уступает, — подытожил Мясников.

Как писал NEWS.ru ранее, Минздрав выпустил новые рекомендации для лечения COVID-19.