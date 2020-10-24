Минздрав выпустил новые рекомендации для лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/8fbe2ff4-17c0-11eb-b0dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гидроксихлорохин остался в новой версии рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом говорится в рекомендации Минздрава.

В ведомстве сообщили, что помимо него для лечения могут использоваться еще пять лекарств.

К ним относятся препараты «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин», «Азитромицин» (в сочетании с «Гидроксихлорохином»), «Интерферон-альфа», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Однако в документе говорится, что сведения о результатах терапии всеми этими средствами пока не позволяют сделать вывод об их эффективности. Их применение допустимо по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения.

Кроме того, согласно новым рекомендациям, пациент с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, может быть переведён на амбулаторное лечение в случае улучшения состояния здоровья. Для этого не нужно будет ждать получения отрицательного результата теста. При этом у пациента должно быть стойкое улучшение клинической картины, исчезновение лихорадки и отсутствие признаков нарастания дыхательной недостаточности. Температура тела должна быть ниже 37,5 С.

Как писал NEWS.ru, ряд крупных отечественных фармкомпаний уведомили Минпромторг о намерении отказаться от производства нескольких десятков жизненно важных лекарственных препаратов. В группу риска попали «Димедрол», «Парацетамол», «Ибупрофен» и другие лекарства. Их производство стало нерентабельным из-за низкой максимально допустимой цены. Кроме того, ситуацию усугубляют удорожание импортных субстанций из-за пандемии коронавируса и падение курса рубля. Главный исполнительный директор фармацевтической компании «Озон Хэлскеа» Андрей Горшков пояснил, что некоторые препараты уже ушли с российского рынка после падения рубля в 2014 году. То же самое может произойти и сейчас.