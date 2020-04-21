Российские фармкомпании хотят прекратить выпуск жизненно важных лекарств

Ряд крупных отечественных фармкомпаний уведомили Минпромторг о намерении отказаться от производства нескольких десятков жизненно важных лекарственных препаратов.
В группу риска попали димедрол, парацетамол, ибупрофен и другие лекарства. Их производство стало нерентабельным из-за низкой максимально допустимой цены. Кроме того, ситуацию усугубляют удорожание импортных субстанций из-за пандемии коронавируса и падение курса рубля.
Главный исполнительный директор фармацевтической компании «Озон Хэлскеа» Андрей Горшков
Ранее NEWS.ru писал, что в России упростят регистрацию лекарств для профилактики коронавируса. Соответствующее поручение было отдано президентом Владимиром Путиным правительству. В соответствии с ним кабмин может вносить необходимые изменения в нормативные акты.
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