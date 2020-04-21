Российские фармкомпании хотят прекратить выпуск жизненно важных лекарств

https://static.news.ru/photo/cba80ad6-839f-11ea-89bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Ряд крупных отечественных фармкомпаний уведомили Минпромторг о намерении отказаться от производства нескольких десятков жизненно важных лекарственных препаратов.

В группу риска попали димедрол, парацетамол, ибупрофен и другие лекарства. Их производство стало нерентабельным из-за низкой максимально допустимой цены. Кроме того, ситуацию усугубляют удорожание импортных субстанций из-за пандемии коронавируса и падение курса рубля.

Главный исполнительный директор фармацевтической компании «Озон Хэлскеа» Андрей Горшков пояснил «Коммерсанту», что некоторые препараты уже ушли с российского рынка после падения рубля в 2014 году. То же самое может произойти и сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что в России упростят регистрацию лекарств для профилактики коронавируса. Соответствующее поручение было отдано президентом Владимиром Путиным правительству. В соответствии с ним кабмин может вносить необходимые изменения в нормативные акты.