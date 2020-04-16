Общество

В РФ упростят регистрацию лекарств для профилактики коронавируса

12:04, 16 апреля 2020 20
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин поручил кабмину предпринять необходимые шаги по упрощению проведения исследований и регистрации лекарств для профилактики коронавируса.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. Президент поручил правительству при необходимости вносить изменения в нормативные правовые акты.

Принять решения, включая внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие упрощение порядка и сокращение сроков проведения доклинических, клинических исследований и государственной регистрации иммунобиологических лекарственных препаратов, — говорится в поручении.

Кроме того, президент призвал обеспечить возможность проведения клинических и доклинических исследований одновременно, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что китайские учёные выяснили, что применение так называемых адъювантных препаратов, назначаемых при гипертензии, существенно снижает риск развития тяжёлой пневмонии при коронавирусе.

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