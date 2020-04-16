В РФ упростят регистрацию лекарств для профилактики коронавируса

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Минпросвещения РФ рекомендовало автошколам отказаться от проведения очных занятий по теории и проводить их в режиме онлайн во время пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Согласно ему, отказ от подобной формы занятий в условиях распространения коронавирусной инфекции целесообразен. Теоретические занятия целесообразно проводить с применением дистанционных образовательных...