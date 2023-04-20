Стало известно, спишут ли 34-летний крейсер «Петр Великий» РИА Новости: ракетный крейсер «Петр Великий» не планируют выводить из состава флота

Фото: Министерство обороны РФ

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» не будет выводиться из состава ВМФ России, сообщил РИА Новости информированный источник. Собеседник агентства отметил, что крейсер может встать на модернизацию после возвращения в строй судна того же класса «Адмирал Нахимов».

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не планируется выводить из боевого состава флота и списывать. Корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией, данный вариант рассматривается, — рассказал источник.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщило, что «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ РФ. Официального подтверждения данной информации не поступало. Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что решение вывести крейсер из боевого состава станет большой глупостью. По его словам, «Петр Великий» является одним из символов российского флота и по-прежнему эффективен.

«Петр Великий» является флагманом Северного флота России. Это единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший действующий неавианесущий боевой корабль в мире. Судно оснащено ядерной энергоустановкой и управляемым ракетным вооружением и призвано поражать крупные надводные цели и обеспечивать комплексную противовоздушную и противолодочную оборону. После 2024 года судно планируется отправить на модернизацию.