Стало известно, сколько может продлиться режим КТО в Белгороде Глава «Ветеранов России» Резяпов: сроки КТО зависят от властей Белгородской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Сроки окончания контртеррористической операции в Белгородской области зависят от решения местных властей, сообщил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, режим необходимо соблюдать до тех пор, пока мирные граждане полностью не окажутся в безопасности.

Сейчас та ситуация, когда российские войска взяли Артемовск и безусловно укронацисты будут устраивать различные провокации. Мне сложно сказать, как долго продержится режим, это на усмотрение властей, у них больше информации, чем у нас. Но для безопасности граждан считаю, что режим сейчас необходим и будет необходим до тех пор, пока мирные граждане полностью не окажутся в безопасности, — сказал Резяпов.

Вечером 22 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима КТО в регионе. Кроме того, в области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности и объектов, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО.

Ранее Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов.