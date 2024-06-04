Стало известно, сколько детей мигрантов в РФ не владеют русским языком Минпросвещения: порядка 12% детей-мигрантов в РФ не знают русский язык

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Порядка 12% детей-мигрантов в России по завершении учебного года не владеют или слабо владеют русским языком, заявил директор Департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Алексей Благинин. По его словам, которые приводит ТАСС, в количественном выражении это около 25 тысяч человек. Выступая на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), посвященному вопросам миграционной политики, он отметил, что такие цифры показала добровольная диагностика, введенная в стране в прошлом учебном году.

Мы провели мониторинг в конце этого года. Официально с учетом красного уровня проведения диагностических работ 12% у нас по завершению учебного года выявлены как не владеющие или слабовладеющие [русским языком], — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что количество трудовых мигрантов из республики в России с 2016 года уменьшилось в четыре раза. По его словам, это связано с проводимыми Ташкентом экономическими реформами, а также с соглашениями о трудовой миграции, заключенными с Москвой. По его данным, в настоящее время в России работает около 1 млн узбекских трудовых мигрантов.