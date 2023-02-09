Опрос: более трети россиян выступили за присоединение Одессы и Харькова Институт «Царьград»: более трети россиян выступили за присоединение Одессы и Харькова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Более трети россиян (36,8%) выступили за присоединение Одессы к России, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом «Царьград». Согласно исследованию, вторым городом, который россияне хотели бы включить в состав страны, является Херсон (36,7%), далее следуют Запорожье (33,4%) и Харьков (33,2%), сообщает «Царьград».

Как пишет издание, россияне также поддержали вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. За это решение выступили 55% респондентов, против оказалось менее трети опрошенных — 31,7%. Кроме того, проведение спецоперации поддержали 53,2% участников исследования

Кроме того, чуть более половины респондентов (50,8%) высказались за новые попытки наступления на Киев. Против оказалось 34,6% опрошенных. Еще 62,8% участников исследования отметили, что специальная военная операция на Украине стала для них самой волнующей темой. СВО обогнала все остальные проблемы, которые беспокоят россиян, в том числе низкие доходы и рост цен.

Исследование общественного мнения проходило онлайн, анкеты находились в свободном доступе. Всего в опросе приняли участие порядка 1000 человек из различных половозрастных и социальных категорий граждан.

Фонд «Общественное мнение» ранее выяснил в ходе опроса, что большинство россиян поддерживают работу президента РФ Владимира Путина. Согласно данным исследования, 78% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, еще 11% ответили, что глава государства «скорее плохо» справляется со своими обязанностями.