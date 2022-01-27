Стало известно о планах «Газпрома» построить газовое хранилище на Курилах

«Газпром» построит хранилище для сжиженного природного газа (СПГ) на Курильских островах для обеспечения региона газом, рассказал глава Сахалинской области Владимир Лимаренко. Он добавил, что в 2023-2025 годах также ожидается появление трёх пусковых систем, пишет KP.RU.

«Газпром» сделает СПГ-генерацию. Возведут спецхранилище для проведения там СПГ. Ожидается появление в 2023-2025 годах трех пусковых систем, как результат — островной регион будет обеспечен газом, — пояснил Лимаренко.

Он также рассказал о большой программе в энергетической сфере, подготовленной совместно с Минэнерго России. Лимаренко подчеркнул, что меры правительства области нацелены в первую очередь на улучшение условий проживания жителей островной части региона.

Ранее «Газпром» заявил о максимальном отборе газа из хранилищ в РФ за пять лет. Это связано с аномально низкими температурами в местах газоснабжения России.