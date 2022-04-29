Стало известно, когда Улюкаев сможет выйти из колонии Бывший глава Минэкономразвития Улюкаев может выйти из колонии 12 мая

Алексей Улюкаев / Фото Андрей Любимов/АГН «Москва»

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев может выйти из колонии 12 мая, рассказали ТАСС в Московском районном суде Твери. Сообщается, что с момента вынесения соответствующего постановления (27 апреля) по закону должно пройти 10 дней, в течение которых стороны могут его обжаловать.

На обжалование решения суда по закону отведено 10 дней, но с учётом предстоящих выходных и праздничных дней Улюкаев может выйти из колонии 12 мая. 11 мая истечёт последний день из отведённых на обжалование, — сообщили в пресс-службе суда.​​​​​

Представители суда также рассказали, что прокуратура и ФСИН не возражали против условно-досрочного освобождения Улюкаева.

Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева 27 апреля. В органах прокуратуры и ФСИН отметили его хорошее поведение. Экс-министр в декабре 2017 года был осуждён на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.