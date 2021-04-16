Стало известно имя самого богатого депутата Мосгордумы

https://static.news.ru/photo/6929c8bc-9fba-11eb-890b-96000091f725_660.jpg Алексей Шапошников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников второй год подряд становится самым богатым депутатом регионального заксобрания. Согласно данным декларации, опубликованной на сайте МГД, в 2020 году он заработал 180,9 миллиона рублей.

В собственности Шапошникова значатся квартира площадью 269,5 квадратных метра, легковой автомобиль Mercedes Benz Е350 и машино-место.

Шапошникову удалось сохранить за собой статус самого богатого депутата Мосгордумы, несмотря на серьёзное падение доходов. В 2019 году он задекларировал почти 2 миллиарда рублей.

Заместитель Шапошникова Степан Орлов в декларации о доходах за 2020 год указал сумму в размере 11,6 миллиона рублей. Таким образом, за год его доход увеличился на 1,8 миллиона рублей.

Ранее NEWS.ru сообщил о публикации декларации о доходах президента России Владимира Путина. Глава государства заработал в 2020 году почти 10 млн рублей.