Стало известно имя самого богатого депутата Мосгордумы

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников второй год подряд становится самым богатым депутатом регионального заксобрания. Согласно данным декларации, опубликованной на сайте МГД, в 2020 году он заработал 180,9 миллиона рублей.
В собственности Шапошникова
Шапошникову удалось сохранить за собой статус самого богатого депутата Мосгордумы, несмотря на серьёзное падение доходов. В 2019 году он задекларировал почти 2 миллиарда рублей.
Заместитель Шапошникова Степан Орлов в декларации о доходах за 2020 год указал сумму в размере 11,6 миллиона рублей. Таким образом, за год его доход увеличился на 1,8 миллиона рублей.
Ранее NEWS.ru сообщил о публикации декларации о доходах президента России Владимира Путина. Глава государства заработал в 2020 году почти 10 млн рублей.