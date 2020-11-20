Стало известно, что взрослые просят у Деда Мороза на «ковидный» Новый год

https://static.news.ru/photo/94e54852-2b32-11eb-ae7a-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чаще всего взрослые просят у Деда Мороза на предстоящий Новый год здоровья и погашения кредитов. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе Деда Мороза.

Улучшить жилищные условия, погасить кредиты. А также бытовую технику, мебель, путешествия, автомобиль. Очень часто просят Деда Мороза подарить здоровье, счастье, любовь, мир во всём мире, — отметили в пресс-службе.

В свою очередь дети в этом году в основном хотят получить от волшебника телефон, конструктор, ноутбук и планшет, куклу, мягкую игрушку.

Как добавили в пресс-службе, письма Деду Морозу приходят ежедневно — в течение всего года. Однако поток увеличивается ближе к Новому году.

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