Стали известны причины визита посла США в МИД России Посол США Салливан обсудил с замглавы МИД России Рябковым вопросы двусторонней повестки

Джон Салливан / Фото usembassy.gov

Посол США в Москве Джон Салливан посетил МИД России для встречи с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, говорится на сайте российского дипведомства. В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонней повестки. Ранее стало известно что американский дипломат пробыл в министерстве менее 20 минут.

11 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Обсуждён ряд вопросов двусторонней повестки дня, — сказано в сообщении.

В это же время глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что Министерство иностранных дел России вызвало польского посла в Москве Кшиштофа Краевски. Подробностей дипломат не предоставил.

9 мая посла России в Польше Сергея Андреева облили сладким сиропом красного цвета, когда он хотел возложить венок на мемориальном кладбище советским солдатам. Почтить память воинов представителю российской дипмиссии так и не дали: ему пришлось вынужденно покинуть захоронение в сопровождении стражей порядка.