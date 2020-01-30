https://static.news.ru/photo/8f86b1dc-4372-11ea-8580-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев будет получать на новом посту 618 тысяч 713 рублей в месяц. Соответствующий документ подписал глава РФ Владимир Путин. Экс-премьер сейчас занимает должность зампредседателя Совбеза РФ.

Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности РФ в размере 618 тыс. 713 рублей в месяц, — говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

15 января 2020 года кабинет министров в полном составе ушёл в отставку. На следующий день Госдума согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Как писал NEWS.ru, Кремль объяснил отставку кабмина Медведева «новыми задачами и оценками», которые президент озвучил 15 января в ежегодном послании.

По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, правительство дало своей отставкой карт-бланш президенту на реализацию задач в сфере национального развития. А для этого необходим кабмин, обладающий максимальной динамикой, гибкостью и эффективностью.