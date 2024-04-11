США уже боятся: зачем России ядерная установка в космосе

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В марте президент России Владимир Путин призвал правительство страны обратить особое внимание на проект ядерной энергетической установки в космосе. За месяц до этого американские чиновники заявляли, что РФ собирается отправить на орбиту оружие, которое способно вывести из строя спутники США. Москва опровергла эти утверждения. Что на самом деле представляет собой ядерная установка, о которой говорил Путин, зачем она России и есть ли у нее военный потенциал — в материале NEWS.ru.

О какой ядерной установке в космосе говорят в России

Заявление Путина о создании ядерной энергетической установки в космосе прозвучало на совещании с правительством 14 марта. Глава государства поручил членам кабинета министров изучить вопрос и вовремя профинансировать проект. Он отметил, что у РФ есть компетенции в этой сфере, которых нет у других государств.

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнял, что в России формируется новый национальный проект. Он включает разработку и производство перспективных ракет-носителей, в том числе многоразового использования, создание транспортных модулей на основе ядерной силовой установки (ЯСУ) и строительство орбитальной станции.

У России уже есть проекты, связанные с выводом ЯСУ на орбиту. С 2009 года Роскосмос работает над созданием ядерного буксира «Зевс» в рамках программы «Нуклон». Ученые должны завершить предварительный этап разработки аппарата в этом году. Как сообщал исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко, первый образец «Зевса» будет готов к 2030 году. Глава ведомства Юрий Борисов добавил: Россия рассматривает возможность доставить и установить ядерную энергоустановку на Луне совместно с Китаем не ранее, чем через шесть лет.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства

Что известно о «Зевсе»

Роскосмос разрабатывает «Зевса» совместно с Росатомом. Аппарат будет предназначен для полетов к другим планетам и перемещения грузов на орбите. Блошенко заявлял, что в первой миссии буксир должен облететь Луну, отправиться в сторону Венеры, оставить там несколько космических спутников и потом полететь к Юпитеру. «Зевс» проверит спутники последнего на наличие биомаркеров и потенциально пригодных для жизни условий. Миссия продлится 50 месяцев и завершится в 2034 году.

Принцип работы ядерной установки следующий: реактор «Зевса» будет вырабатывать тепло, которое внутри турбины преобразуется в электричество, необходимое для питания электроракетных ионных двигателей. Электрическая мощность на борту аппарата составит 1 МВт.

Данная схема позволит добиться большей тяги двигателей и высокой скорости корабля, а также добраться до крупных планет Солнечной системы, отмечает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Ионные двигатели могут работать долго, как и ядерный реактор, который продолжит свою работу и будет обеспечивать электричеством всю систему и весь комический корабль, даже если сам двигатель свое уже отработает. „Зевс“ будет медленно разгоняться и медленно тормозить, но благодаря долгой службе двигателя сможет улететь к Юпитеру, Сатурну, Нептуну», — считает Моисеев.

Чем отличается ядерная установка России от американской

Он назвал это главным отличием российской разработки от американской. В США также создают космические двигатели на ядерной тяге. К 2027 году NASA планирует провести первое испытание агрегата. Как подчеркнул Моисеев, американский ядерный реактор нагревает поступающий в него водород, который затем выбрасывается наружу, создавая ракетную тягу.

По мнению эксперта, с такой установкой космолеты будут быстро разгоняться, но время работы двигателя останется относительно коротким. В США создают экспериментальный агрегат без практических задач, и использовать его для полета к Марсу или Луне можно лишь в перспективе, предположил собеседник NEWS.ru.

По мнению историка космонавтики Александра Железнякова, конструкторы, которые проектируют ЯСУ, учитывают, что применение ядерных двигателей в космосе должно быть безопасным. Если не нарушать технику эксплуатации, никакой угрозы при использовании таких установок не возникнет.

«Проекты с ядерной энергетикой в космосе ориентируются не на пилотируемые полеты, а на автоматические, поэтому меры безопасности могут быть введены серьезные», — заключил Железняков.

Согласно планам Роскосмоса, «Зевс» действительно будет автономным аппаратом. Его планируют запускать в космос с помощью российских ракет-носителей класса «Ангара-А5» и выше. Срок эксплуатации установки составляет десять лет, в течение которых модуль способен совершить несколько миссий.

Он будет возвращаться на околоземную орбиту для получения очередной полезной нагрузки и дозаправки. После окончания срока эксплуатации «Зевс» останется на радиационно-безопасных орбитах вокруг Земли или направится в дальний космос.

Фото: roscosmos.ru Ядерный буксир «Зевс»

Чего боятся в США и Японии

Сначала США заявили об угрозе их спутникам со стороны РФ, а позже вместе с Японией успели подготовить и внести на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции о недопущении размещения ядерного оружия в космосе и запрете разработок подобных вооружений.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что предложение Вашингтона и Токио имеет «весьма политизированный и оторванный от реальности характер». По его мнению, содержащиеся в документе формулировки никак не прорабатывались на экспертном уровне и не обсуждались на профильных международных площадках.

Однако эксперт по космонавтике Александр Железняков положительно оценивает резолюцию. По его мнению, с технической точки зрения разместить ядерное оружие в космосе вполне реально: достаточно поднять туда ракету с ядерным зарядом. Но, подчеркивает эксперт, важно разделять создание ядерных энергетических установок для космических кораблей и ядерного оружия — у этих проектов разные цели.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каков военный потенциал «Зевса»

У российского «Зевса» действительно есть военный потенциал, и он подходит для использования в системе противовоздушной обороны России, говорилось в материалах Исследовательского центра имени Келдыша, который входит в структуру Роскосмоса. Установка может «подсвечивать» воздушные объекты потенциального противника с орбиты, передавая эту информацию средствам ПВО.

В зависимости от мощности радиолокатора, которая составляет 50 или 200 кВт, аппарат будет прикрывать зону радиусом 2,2 тыс. или 4,3 тыс. км. Во втором случае он обеспечит мониторинг всего воздушного пространства РФ и части пространства соседних стран. Как объяснил Моисеев, энергетические реакторы могут использоваться для питания мощных радиолокаторов.

В документах конструкторского бюро «Арсенал» перечислили и другие задачи аппаратов: дистанционное зондирование Земли, радиоэлектронное воздействие, обеспечение связи, вещания и ретрансляции, направленная передача энергии лазерным излучением. Согласно их данным, благодаря электромагнитному импульсу и «стрельбе» лазером буксир теоретически сможет вывести из строя космические аппараты потенциальных противников РФ.

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