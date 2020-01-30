https://static.news.ru/photo/60a53fcc-437d-11ea-b679-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Соединённые Штаты Америки приступили к переоснащению межконтинентальных баллистических ракет Trident II, которыми вооружены подводные лодки класса Ohio, новыми ядерными зарядами малой мощности.

Первая подлодка с одной или двумя переоснащёнными ракетами в декабре 2019 года вышла на боевое дежурство в Атлантику, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федерацию американских учёных (FAS). Пентагон планирует поставить новые боеголовки W76-2 на 14 атомных подводных лодок.

По информации FAS, мощность новых зарядов — 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте, что сопоставимо с третью мощности сброшенной на Хиросиму бомбы. Каждая переоснащённая лодка получит до двух ракет с боеголовками W76-2, 18-19 баллистических ракет оставят со стандартными боеголовками на 90 мегатонн.

Как отмечает «Интерфакс», американские военные объясняют переход на тактические ядерные заряды «сдерживанием России», которая сама развивает подобные виды вооружений.

NEWS.ru писал, что китайские аналитики назвали три часа вероятным временем между началом американо-российской войны и победой США. По мнению китайцев, Кремль должен усилить противоракетную оборону, создать новые модели стратегических бомбардировщиков и усовершенствовать средства нанесения ответного ядерного удара.