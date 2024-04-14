Средства ПВО пресекли атаку беспилотников в Черном море ВС России сбили пять дронов ВСУ над акваторией Черного моря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО пресекли атаку беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, ВС РФ уничтожили пять дронов самолетного типа. Отмечается, что атака была совершена в 06:30 мск.

Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ ранее сообщило, что около 23:00 13 апреля была пресечена попытка Вооруженных сил Украины совершить атаку c применением двух БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. В частности, речь идет о Курской области.

ВСУ обстреливали приграничные районы Курской области на протяжении всего дня 13 апреля, накануне информировал Старовойт. По словам губернатора, противник открыл огонь по таким населенным пунктам, как Гордеевка Кореневского района, Гоптаровка Беловского района, Коровяковка Глушковского района, а также по Гуево и Олешне в Суджанском районе. В Курской области 12 апреля объявляли опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

До этого губернатор Старовойт сообщил, что российская противовоздушная оборона (ПВО) 11 апреля пресекла атаку трех беспилотников ВСУ на регион. По его словам, дроны самолетного типа были сбиты в Фатежском районе. Минобороны РФ информацию не комментировало.