Спецпредставитель Путина Сергей Иванов: Россия — экологический донор Земли

https://static.news.ru/photo/2febccf2-c446-11eb-b1c5-96000091f725_660.jpg Сергей Иванов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Особенности российской природы и масштаб территории позволяют нашей стране поглощать гораздо больше углекислого газа, чем его выбрасывают промышленные предприятия. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ещё в своём недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин особо отметил необходимость разработки закона о наказании компаний, чья деятельность приносит вред окружающей среде.

Чтобы достоверно определить, сколько углекислого газа выбрасывает то или иное предприятие, нужно определить поглощающую способность наших лесов и не только, а также болот, тундры, степей, которые тоже поглощают углекислый газ. Но уже сейчас можно сказать: Россия — экологический донор планеты. Потому что благодаря нашим лесам, территориям и так далее мы поглощаем гораздо больше СО2, чем выбрасывает наша промышленность или города, — заявил Иванов, отвечая на вопрос о том, в какой стадии находится президентская инициатива.

Как отметил спецпредставитель, сейчас этой проблемой занимается научно-техническая платформа, так называемый национальный проект «Экология». По словам Иванова, являющегося одним из сопредседателей платформы, в своей работе она будет опираться на мнение учёных, а не чиновников, уделяя особое внимание тому, какие именно растения, сельскохозяйственные культуры в наибольшей степени поглощают углекислый газ.

Учёные говорят, что кукуруза поглощает больше, чем деревья. И влияние сельского хозяйства, кстати, на экологию ещё мало изучено, но то, что оно влияет — и хорошо, и плохо — известно. Мировое животноводство способствует выбрасыванию большого количества СО2, — напомнил Иванов.

Ранее на полях форума посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал о расширении сотрудничества итальянских и российских компаний в области «зелёной» энергетики.