Спасатели эвакуировали всех туристов на Кубани Спасателями МЧС эвакуированы все 75 туристов с детьми, застрявших на реке Губса

Спасатели России / Фото МЧС России

6 мая около полудня спасатели ГУ МЧС по Краснодарскому краю завершили эвакуацию всех 75 туристов, среди которых 60 детей, говорится на сайте ведомства. Их автобусами доставили на базу отдыха «Зеленая дача» в станице Баракаевской с которой они отправятся домой.

Эвакуация туристов завершена, всего эвакуировано 75 человек. Состояние здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются, — говорится в сообщении.

Ранее на Кубани из-за ухудшения погоды и подъёма воды в реке Губса оказалась заблокирована незарегистрированная туристическая группа из 75 человек, в составе которой 60 детей от 5 до 18 лет. К ним оперативно направились спасатели ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Стало известно, что туристы следовали по маршруту станица Кизинка — станица Баракаевская. Их лагерь находился в 4 км от места назначения. В эвакуации были задействованы три школьных автобуса, три автомобиля УАЗ высокой проходимости и «Урал».