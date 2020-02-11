Советский футболист Валерий Рейнгольд, выступавший за «Спартак» и «Шинник», умер в Москве. Ему было 77 лет.
Рейнгольд родился в 1942 году в Москве. Начал футбольную карьеру в динамовской спортшколе, но в 15 лет перешёл в юношескую команду Спартака. За главную команду красно-белых нападающий играл в 1960-1967 годах, забив 32 гола.
Футболист завершил карьеру в ярославском Шиннике после 328 матчей и 69 голов в первенствах Советского Союза.
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