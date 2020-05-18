Совбез РФ скорректировал Стратегию противодействия экстремизму

https://static.news.ru/photo/da94c7ac-98fb-11ea-bc6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Совбез завершил работу над проектом новой редакции Стратегии противодействия экстремизму в Росси на период до 2025 года. В документе уточняются основные задачи и направления реализации государственой политики в данной сфере.

Кроме того, определены целевые показатели эффективности антиэкстремистских мероприятий и сформулированы ожидаемые результаты.

В Собвезе отметили, что новые угрозы нацбезопасности требуют дальнейшего объединения усилий органов власти на разных уровнях и гражданского общества. При этом особый акцент делается на профилактике экстремизма среди молодёжи и в информационном пространстве, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области. Подозреваемого в его подготовке задержали в городе Кимры. У него изъяты холодное и огнестрельное оружие и самодельные зажигательные устройства по типу коктейля Молотова.

