Россия

Совбез РФ скорректировал Стратегию противодействия экстремизму

14:31, 18 мая 2020
Фото: kremlin.ru

Совбез завершил работу над проектом новой редакции Стратегии противодействия экстремизму в Росси на период до 2025 года. В документе уточняются основные задачи и направления реализации государственой политики в данной сфере.

Кроме того, определены целевые показатели эффективности антиэкстремистских мероприятий и сформулированы ожидаемые результаты.

В Собвезе отметили, что новые угрозы нацбезопасности требуют дальнейшего объединения усилий органов власти на разных уровнях и гражданского общества. При этом особый акцент делается на профилактике экстремизма среди молодёжи и в информационном пространстве, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской  области. Подозреваемого в его подготовке  задержали в городе Кимры. У него изъяты холодное и огнестрельное оружие и самодельные зажигательные устройства по типу коктейля Молотова.
 

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