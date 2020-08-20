Соратники сообщили о «смертельном яде» в организме Навального

https://static.news.ru/photo/f3bed3c4-e376-11ea-91eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press

Юлия Навальная и директор ФБК Иван Жданов утверждают, что им сообщили об определении вещества, обнаруженного в организме госпитализированного оппозиционера Алексея Навального.

По словам Жданова, сотрудник транспортной прокуратуры рассказал, что в организме находящегося в омской больнице Навального найден «опасный яд», но не раскрыл его название, уточнив, что вещество опасно не только для пациента, но и для окружающих.

Мы находились в кабинете главного врача, в этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции и показывает с телефона: вот это вещество нашли. Главный врач говорит: "Ну нашли и нашли"... Мы подошли к этому представителю транспортной милиции: "Какое вещество?" Она говорит: "Это тайна следствия. Мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только для жизни Алексея, но и окружающих", — рассказал Жданов.

Навальный госпитализирован 20 августа, после того как ему стало плохо в самолёте, совершавшем рейс из Томска. Позже стало известно, что он впал в кому. По одной из версий, Навальный был отравлен.

Как писал NEWS.ru ранее, главный врач омской больницы, куда госпитализирован Алексей Навальный, заявил, что больной нетранспортабелен. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.