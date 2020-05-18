Россия

Солнце отогреет столицу в предстоящие выходные

15:09, 18 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Солнечная и достаточно тёплая погода ждёт жителей столичного региона в конце недели. Этому будет способствовать антициклон, благодаря которому осадки прекратятся.

Температура воздуха составит от +14 до +17 градусов, передаёт РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Атмосферное давление резко начнёт повышаться, и на три дня погоду будет определять гребень антициклона. При таких условиях погода будет практически малооблачной, без осадков, солнечной, — рассказал метеоролог.

Синенков добавил, что такое прояснение будет непродолжительным. Уже в начале следующей недели погоду испортит очередной циклон.

Ранее в «Фобосе» сообщили, что потепление придёт в центральную часть России только к началу лета. Как писал NEWS.ru, такие затяжные холода в мае случаются не чаще чем раз в 15 лет.

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