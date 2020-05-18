Солнце отогреет столицу в предстоящие выходные

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Оборудование, предназначенное для обеззараживания воздуха в медучреждениях, где лечат заразившихся коронавирусной инфекцией, начали производить в Кузбассе. Вместе с тем спектр его применения широк — от школ и детских садов до административных помещений и общественных учреждений, сообщили в правительстве региона.

Установка способна очищать потоки воздуха от вирусов и бактерий на 99,99%. В зависимости от модели площадь обслуживания варьируется от 35 до 210 квадратных метров, сказано в сообщении. Сейчас налажено производство...