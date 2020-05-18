Солнце отогреет столицу в предстоящие выходные

Солнечная и достаточно тёплая погода ждёт жителей столичного региона в конце недели. Этому будет способствовать антициклон, благодаря которому осадки прекратятся.
Температура воздуха составит от +14 до +17 градусов,
Атмосферное давление резко начнёт повышаться, и на три дня погоду будет определять гребень антициклона. При таких условиях погода будет практически малооблачной, без осадков, солнечной, — рассказал метеоролог.
Синенков добавил, что такое прояснение будет непродолжительным. Уже в начале следующей недели погоду испортит очередной циклон.
Ранее в «Фобосе» сообщили, что потепление придёт в центральную часть России только к началу лета. Как писал NEWS.ru, такие затяжные холода в мае случаются не чаще чем раз в 15 лет.
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