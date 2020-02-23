https://static.news.ru/photo/3b7ade16-561d-11ea-a35c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа по поправкам в Основной закон старается сделать так, чтобы процедура голосования была максимально проста и понятна для россиян. На данный момент она практически определилась с формулировкой вопроса, который будет содержаться в бюллетене, но он пока не утверждён. При этом законодатели установили порядок назначения наблюдателей и вопрос информирования граждан.

На минувшей неделе глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников рассказал, что вопрос в бюллетене на референдуме будет примерно таким: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?»

Помимо этого, Крашенинников уточнил, что наблюдателей на голосование будет назначать Общественная палата. Соглашения также могут быть подписаны с Ассоциацией юристов или другими объединениями, которые готовы предоставлять наблюдателей, в свою очередь сообщил глава комитета Совфеда и сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию на предприятиях непрерывного цикла будут открывать по минимуму. По её словам, такие участки будут работать только при условии их защищённости и безопасности. Также она акцентировала внимание на наблюдателях — они не должны быть фейковыми — и пообещала «жёстко» за этим следить.

При этом, по словам источника РБК, знакомого с ситуацией, в законопроекте также собираются прописать и информирование россиян о голосовании по Конституции. Это означает, что до дня официального опубликования ЦИК результатов референдума все федеральные и региональные государственные СМИ должны будут предоставить эфирное время и печатные площади.

Внести изменения в основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил назвать бизнесменов в Конституции «передовым классом».