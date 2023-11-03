Социологи назвали группы работников, желающих сменить место жительства РАН: молодежь и сельчане остаются самыми мобильными для смены места жительства

За последние шесть лет доля «профессионалов», желающих переехать как внутри страны, так и за ее пределы, сократилась почти в два раза — с 36% до 17%, пишет РБК со ссылкой на монографию «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы» коллектива ученых Института социологии ФНИСЦ РАН. Под этим термином подразумевают граждан с высшим образованием, в трудовые обязанности которых не обязательно входят управленческие функции. При этом самыми мобильными признали молодежь до 30 лет и жителей сельской местности.

Исследователи связывают падение интереса к переезду с возможной удовлетворенностью нынешним местом жительства. В 2017 году им были довольны 37% респондентов, а в 2023-м — 56%.

Наиболее мобильными как в 2017-м, так и в 2023 году остаются россияне 18–30 лет, а также жители сельской местности. При этом молодые люди предпочитают переезд в другие страны. Их собирательный образ — это человек с хорошим материальным положением и уровнем образования, отмечают социологи. Что касается сельчан, то они предпочитают российские города.

Ранее стало известно, что 79% россиян живут отдельно от родителей. Однако 21% опрошенных заявили, что проживают одной большой дружной семьей. При этом 55% предпочли поселиться неподалеку, чтобы можно было встретиться в любой момент.