Собянин: Москва — в самой высокой группе риска по COVID-19

https://static.news.ru/photo/f4f876c8-7701-11ea-a217-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что среди регионов России самый высокий риск распространения коронавируса нового типа среди населения — в столице.

Собянин отметил, что на данный момент в Москве уже зафиксировано значительное количество случаев инфицирования COVID-19, и пояснил это большим числом проезжающих через город.

Что касается Москвы, мы находимся в самой высокой группе риска в силу того, что огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей, — сказал мэр в эфире канала «Россия 1».

Как писал NEWS.ru ранее, главный врач московской городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус в России развивается по необычному сценарию. Удивление врача и его коллег вызвал возраст поступающих на лечение пациентов с COVID-19.