Собчак назвала слова Нурмагомедова в адрес Макрона призывом к насилию

Телеведущая Ксения Собчак считает, что высказывания российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции могут быть восприняты отдельными людьми как сигнал к насилию.
Человек, который является кумиром для многих людей, в том числе детей, высказывает мысли вот таким способом. Грустно. А ведь кто-то может счесть это сигналом к покушению и насилию. Готов Хабиб нести за это ответственность? — написала она в своём Telegram-канале.
Ранее Хабиб Нурмагомедов критически высказался в адрес французского лидера Эммануэля Макрона из-за его политики в отношении ислама.
Собчак со своей стороны выразила поддержку Макрону, отметив его смелость в борьбе с радикальными проявлениями ислама и готовность отстаивать свободу слова.
16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда.
На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур.
В итоге он подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества, в том числе со стороны президента Турции, писал NEWS.ru. Мусульмане по всему миру критикуют его позицию по отношению к исламу.
В ответ на риторику французских властей утром 29 октября мужчина в Ницце напал с ножом на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена.
Кроме того, в тот же день в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.