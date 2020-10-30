Собчак назвала слова Нурмагомедова в адрес Макрона призывом к насилию

https://static.news.ru/photo/dc0f7194-1ab6-11eb-92d6-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак считает, что высказывания российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции могут быть восприняты отдельными людьми как сигнал к насилию.

Человек, который является кумиром для многих людей, в том числе детей, высказывает мысли вот таким способом. Грустно. А ведь кто-то может счесть это сигналом к покушению и насилию. Готов Хабиб нести за это ответственность? — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее Хабиб Нурмагомедов критически высказался в адрес французского лидера Эммануэля Макрона из-за его политики в отношении ислама.

Собчак со своей стороны выразила поддержку Макрону, отметив его смелость в борьбе с радикальными проявлениями ислама и готовность отстаивать свободу слова.

16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда.

На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур.

В итоге он подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества, в том числе со стороны президента Турции, писал NEWS.ru. Мусульмане по всему миру критикуют его позицию по отношению к исламу.

В ответ на риторику французских властей утром 29 октября мужчина в Ницце напал с ножом на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена.

Кроме того, в тот же день в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.