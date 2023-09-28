Смерть от паленой водки признали страховым случаем в России Верховный суд признал смерть от алкогольного отравления страховым случаем

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Верховный суд России признал смерть от отравления контрафактным алкоголем страховым случаем, передает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам. Претендентом стало происшествие в Оренбурге, в результате которого мужчина скончался от отравления спиртосодержащим продуктом без маркировки.

Перед этим россиянин оформил ипотеку, присоединившись к программе страхования от несчастных случаев и болезней. На момент его смерти сумма задолженности превышала 2 млн рублей. Вдова умершего обратилась в страховую компанию, где ей отказали в выплате возмещения. С таким решением согласились суды трех инстанций, однако Верховный суд вынес другой вердикт.

Там подчеркнули, что инцидент является несчастным случаем, так как мужчина купил разрешенный к продаже продукт, а не добровольно употребил токсические вещества.

Ранее Верховный суд РФ подтвердил право граждан вступаться за родных и близких, на которых нападают агрессоры. Прецедентом стало разбирательство в отношении мужчины, который оттолкнул двумя ногами напавшего на его супругу родственника. Россиянина судили по статье о превышении самообороны. Верховный суд вынес оправдательный приговор.