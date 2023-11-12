Сладков объяснил начало СВО желанием расплаты Сладков назвал расплату за убийства в Донбассе целью спецоперации на Украине

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Целью СВО является расплата за убийства в Донбассе, совершенные со стороны Киева, а не только попытка остановить продвижение НАТО на Восток, заявил в Telegram военный корреспондент Александр Сладков. Первую причину он назвал основной.

[Сейчас] в первые строки объяснений выходят движение НАТО на Восток, игнорирование наших свобод на Западе и так далее. Стоп. Мы начали свою СВО, стремясь прекратить дичайшие убийства русских людей в Донбассе, да вообще всех, кто посмел иметь голос и попадался Киеву под руку. <...> Наше дело — добиться полной расплаты, — написал Сладков.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО пытается выйти за свои географические рамки, нарушая собственные доктрины. В том числе, по его словам, Альянс стремится получить влияние в Азии. Также глава государства отметил, что Россия и Китай спокойно реагируют на создание военных блоков Соединенных Штатов с другими странами. Однако, отметил Путин, РФ и КНР продолжат укреплять собственную безопасность, ориентируясь на внешние угрозы.

В октябре Путин во время визита в Китай подтверждал, что конфликт на Украине был спровоцирован попыткой Вашингтона втянуть Киев в НАТО. Для этого, по его словам, западные страны способствовали совершению госпереворота в стране.