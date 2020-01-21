https://static.news.ru/photo/27e973c2-3cbd-11ea-8a0c-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: АГН Москва/Global Look Press

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор. Об этом сообщил РБК.

Вероника Скворцова перейдёт на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), — сообщил РБК со ссылкой на свои источники.

Ранее главой Росздравнадзора был Михаил Мурашко, который стал министром здравоохранения в новом составе Правительства РФ.

РБК отмечает, что Росздравнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство, в соответствии с новым указом президента России Владимира Путина, будут подчиняться правительству, а не Минздраву.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Вероника Скворцова оценила предложенные президентом России Владимиром Путиным меры по совершенствованию системы здравоохранения. Она сообщила, что меры «абсолютно реализуемые и абсолютно эффективные».