Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор. Об этом
Вероника Скворцова перейдёт на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), — сообщил РБК со ссылкой на свои источники.
Ранее главой Росздравнадзора был Михаил Мурашко, который стал министром здравоохранения в новом составе Правительства РФ.
РБК отмечает, что Росздравнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство, в соответствии с новым указом президента России Владимира Путина, будут подчиняться правительству, а не Минздраву.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Вероника Скворцова оценила предложенные президентом России Владимиром Путиным меры по совершенствованию системы здравоохранения. Она сообщила, что меры «абсолютно реализуемые и абсолютно эффективные».
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