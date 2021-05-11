СК: силовики не обнаружили взрывных устройств при осмотре гимназии в Казани

https://static.news.ru/photo/eefb1462-b286-11eb-9e47-96000091f725_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Информация о якобы заложенном взрывном устройстве в казанской гимназии, где во вторник, 11 мая, произошла стрельба, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам Петренко, распространяемая рядом СМИ информация о том, что подозреваемый в совершении стрельбы Ильназ Галявиев заложил в гимназии взрывное устройство, является ложной.

На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено, — сообщила представитель СК РФ журналистам.

Она также напомнила, что достоверная информация может исходить только от тех правоохранительных органов, которые занимаются расследованием конкретного уголовного дела.

Стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, включая семерых детей, учительницу и женщину — работника школы, ещё 21 получил ранения.

12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.