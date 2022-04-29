Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против ещё одного командира бригады Вооружённых сил Украины, сообщила пресс-служба СК. Отмечается, что полковник ВСУ Сергей Поступальский и другие военнослужащие выполняли заведомо преступные приказы по обстрелу гражданской инфраструктуры. В результате их действий погибли и получили ранения мирные жители, а также повреждены десятки домов.
Против Поступальского и его соратников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов).
Действуя в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12 августа 1949 года) и Дополнительного протокола II к ней, произвели массированные прицельные артиллерийские и миномётные обстрелы из тяжёлых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Рубежное, Первомайск, Старобельск и Ирмино, а также населённых пунктах Калиново и Березовское Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате их действий погибли трое мирных жителей, восемь было ранено, а также повреждены по меньшей мере 23 жилых дома.
Ранее в апреле СКР возбудил уголовное дело в отношении украинских военных по аналогичной статье. Речь идёт о командире 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ майоре Святославе Зайце и его сослуживцах. Он и его подчинённые военнослужащие произвели прицельный обстрел из миномётов калибра 120 мм объектов гражданской инфраструктуры в с. Широкая Балка города Горловки Донецкой Народной Республики. Ими было выпущено не менее 14 артиллерийских мин.