На следующей неделе начинается календарное лето, однако первые его числа ознаменуются прохладной температурой в Москве и в других регионах Центральной России. Погода начнёт меняться с четвёртого июня и станет по-настоящему летней к первым выходным месяца. Врачи уверены, что тепло положительно скажется на эпидемиологической ситуации в стране. При этом синоптики отмечают, что холода ещё могут вернуться, и не рекомендуют дачникам торопиться сажать теплолюбивые растения. Какую погоду ждать в первый летний месяц, разбирался NEWS.ru.

Лето в Москве начнётся с прохладной погоды, рассказала NEWS.ru заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. В частности, направление ветра изменится на северное, а дневная температура воздуха в Москве составит 13-15 градусов тепла. Похожие погодные условия будут и в окружающих столицу областях.

В Центральном регионе дневная температура будет +10...+15°C. И на юге Центрального округа — на два-четыре градуса повыше, до +20°C. Возможен небольшой дождь, будет облачно с прояснениями. Второго июня придёт малозаметное потепление — градуса на 2-4. Днём будет +13...+18°C. И третьего июня — тоже прохладно — днём +12...+17°C. Надо сказать, что ночная температура тоже будет довольно низкая — +2...+7°C. Возможно, до заморозков дело не дойдёт, потому что в основном будет облачно с прояснениями. Но дачникам нужно быть начеку. Теплолюбивые насаждения стоит обязательно прикрывать. Людмила Паршина заведующая лабораторией Гидрометцентра заведующая лабораторией Гидрометцентра

По словам синоптика, переломным станет четвёртое июня. С этого числа в столичный регион начнёт приходить летняя температура. Так, четвёртого июня уже можно ожидать +16...+21°C, пятого числа — +18...+23°C.

В первые летние выходные — шестого-седьмого июня температура воздуха поднимется до +19...+24°C, станут более тёплыми ночи — +8...+13°C, не исключены небольшие дожди. Паршина отметила, что такая температура соответствует июньской. Этот месяц в средней полосе не очень жаркий, и в умеренном климате «лето только разгорается». Однако в целом температура превысит норму.

Весь июнь у нас следующий предварительный прогноз в Центральном округе — средняя месячная температура выше климатической нормы на градус. Ночью будет преобладать температура +10...+15°C, а днем — +20...+25°C. При похолоданиях она может понижаться ночью до +4...+9°C, а днём быть на уровне +12...+17°C, — добавила Паршина.

Ранее в столичном регионе в июне и июле прогнозировалась экстремальная жара. Как сообщили на днях во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, днём воздух может прогреваться до +30°C.

В свою очередь, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что предстоящее лето, согласно прогнозам Росгидрометцентра и иностранных гидрометеорологических станций, может быть самым жарким за всю историю.

Паршина же считает, что в июне возможны как похолодания, так и всплески жаркой погоды, включая экстремальные значения. Тем не менее аномального тепла в первые десять дней месяца не ожидается.

Лето vs COVID-19

Тёплая летняя погода будет способствовать снижению распространения коронавирусной инфекции, полагает главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев. Это связано в том числе и с сезонным повышением иммунитета жителей, отметил он в беседе с NEWS.ru.

Летом мы с вами о гриппе просто забываем. А коронавирус со временем встанет в строй как вирус гриппа, потому что они оба пневмотропные. Мало того, распространяемость — это только один фактор. Летом у нас иммунитет выше. Почему мы два раза встречаемся с вирусом гриппа? Это бывает в начале весны и в конце осени, когда сыро, холодно, ветрено и на душе противно. Все эти четыре фактора снижают иммунитет. Летом мы радуемся жизни. Виктор Зуев главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Советы дачникам

Несмотря на прогнозы о наступлении аномального тепла предстоящим летом, в первые недели июня не исключено возвращение холодной температуры. В связи с этим дачникам пока не стоит высаживать в открытый грунт помидоры, огурцы, перцы, баклажаны и другие теплолюбивые культуры, отметил в беседе с NEWS.ru доктор биологических наук Александр Соловьёв.

Есть теплолюбивые культуры. Если мы имеем в виду Московскую область, то раньше 15 июня помидоры и никаких подобные теплолюбивые культуры высаживать в открытый грунт нельзя. Пятнадцатое число — это уже веками или, по крайней мере, десятилетиями отработано. Возврат холодов вполне возможен до середины июня, поэтому не стоит рисковать. А если у вас есть теплица, то там в любом случае эти заморозки не будут такими чувствительными. Александр Соловьёв доктор биологических наук доктор биологических наук

Уже можно сажать хладостойкие растения, например, лук, морковь, петрушку, свёклу, репу и редис, добавил биолог.

Стоит отметить, что пандемия коронавируса привела к ухудшению финансового положения россиян. На фоне введённых государством ограничений многие люди потеряли работу или часть доходов.

В стремлении пережить сложный экономический период жители страны начнут активно выращивать овощи и фрукты на своих дачах, полагают эксперты. В частности, уже известно, что по сравнению с предыдущими годами садоводы стали сажать значительно больше картофеля.