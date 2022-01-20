Силовики увезли на допрос жену экс-судьи ВС Чечни Сайди Янгулбаева

В Нижнем Новгороде вооружённые люди попытались увезти на допрос бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В результате они забрали с собой потерявшую сознание жену Янгулбаева. Об этом пишет РБК со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет против пыток» (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас она работает без регистрации), с которой сотрудничает сын Янгулбаевых.

По имеющимся данным, вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживают вышедший в отставку судья ВС Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Супругам предъявили постановление чеченского следствия о приводе их на допрос и забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет.

В организации рассказали, что силовики говорили с характерным акцентом, они заявили, что работают по поручению следователя СУ УМВД РФ по городу Грозный.

По словам юриста Сергея Бабинца, в качестве постановление о задержании Янгулбаевых был предъявлен документ о приводе свидетелей по уголовному делу о мошенничестве, совершённом в 2019 году. Правозащитники предложили силовикам договориться со следователем о проведении допроса на месте, но к консенсусу не пришли.

Они вышли посовещаться, мы пошли в квартиру. Они вернулись, сказали: «Давайте мы вас со следователем свяжем». Когда мы открыли им дверь, они ворвались, побили почти всех и утащили Зарему с собой в неизвестном направлении, — рассказал Бабинец.

По его словам, Зарема Мусаева страдает сахарным диабетом и за несколько часов до похищения сдала тест на COVID-19. В момент похищения она была без сознания.

Правозащитники говорят, что пытались связаться с полицией, СК и ФСБ и просили их приехать на место происшествия, но никто не откликнулся.

Предполагается, что действия силовиков связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала «1ADAT». В их числе сыновья судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы. Первый в конце декабря 2021 года был задержан и допрошен в Пятигорске по делу об оправдании терроризма, а второй жаловался в ЕСПЧ на избиение и пытки в полиции Грозного, куда он был доставлен за высказывания в Сети. Кроме того, Ибрагим Янгулбаев полтора года пробыл в грозненском СИЗО по делу об экстремизме.