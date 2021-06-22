Шойгу заявил о формировании глобальных коалиций в мире

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Российскую Федерацию не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военного потенциала и инфраструктуры НАТО вблизи её границ. Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт ТАСС.

Нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. Как и то, что Альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряжённости, — сказал...