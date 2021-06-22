Шойгу заявил о формировании глобальных коалиций в мире
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
09:27, 23 июня 2021
Сергей ШойгуФото: mil.ru
Тенденция разделения на «чужих» и «своих» наблюдается в мире. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности, передаёт ТАСС.
Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальных коалиций, разделившая мир на своих и чужих, — пояснил он.
Шойгу добавил, что пандемия коронавируса продемонстрировала важность государственных границ и суверенных государств.
Возрастает роль суверенных государств по обеспечению безопасности граждан. Пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне имеется возможность оперативно проводить карантинные мероприятия, — сказал он.
Ранее стало известно, что военные учения с привлечением сил НАТО Sea Breeze 2021 объединят рекордное число стран-участников. Манёвры пройдут на территории Украины и в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте американского посольства на Украине. Своё участие в мероприятиях подтвердил Шестой флот ВМС США. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля с целью повышения морской безопасности.