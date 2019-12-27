Вооружённые силы РФ за текущий год повысили боевые возможности на 14%, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, ведомству удалось выполнить все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на данный период.
Боевые возможности вооружённых сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен, —
подчеркнулон.
Шойгу также отметил, что в 2019 году проводилось плановое перевооружение войск, в ходе которого доля нового и модернизированного оборудования достигла 68,2%, а исправность техники — 95%.
Глава Минобороны добавил, что помимо этого выросла готовность ВС к выполнению задач по предназначению.
Ранее NEWS.ru писал, что 31 декабря станет выходным днём в Вооружённых силах РФ. Соответствующее решение принял Сергей Шойгу. По его словам, рабочий день будет перенесён на субботу, 28 декабря.
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