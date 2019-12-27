https://static.news.ru/photo/38fa4058-28ac-11ea-ba30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Вооружённые силы РФ за текущий год повысили боевые возможности на 14%, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, ведомству удалось выполнить все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на данный период.

Боевые возможности вооружённых сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен, — подчеркнул он.

Шойгу также отметил, что в 2019 году проводилось плановое перевооружение войск, в ходе которого доля нового и модернизированного оборудования достигла 68,2%, а исправность техники — 95%.

Глава Минобороны добавил, что помимо этого выросла готовность ВС к выполнению задач по предназначению.

Ранее NEWS.ru писал, что 31 декабря станет выходным днём в Вооружённых силах РФ. Соответствующее решение принял Сергей Шойгу. По его словам, рабочий день будет перенесён на субботу, 28 декабря.