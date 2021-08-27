Шойгу рассказал о будущем самолётов Ту-214

Самолёты Ту-214ОН, созданные для выполнения наблюдательных полётов в рамках Договора по открытому небу (ДОН), будут перепрофилированы. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу после посещения Казанского авиационного завода, передаёт ТАСС.

В связи с окончанием действия договора сейчас я посмотрел два самолёта «Открытого неба». Они же здесь делаются. Значит, сейчас надо эти самолёты перепрофилировать. А кто этим будет заниматься? Конечно, Казань, — сказал глава ведомства.

Шойгу напомнил о заявлении МИД о том, что Москва делала всё для сохранения ДОН, но ответственность за его развал лежит на Вашингтоне.

Первый Ту-214ОН был передан Минобороны в 2011 году, второй — в 2014 году.

Ранее сообщалось, что после выхода РФ из Договора по открытому небу самолёты Ту-214ОН станут использоваться для разведки. контроля защищённости собственных военных объектов и оценки результатов испытаний вооружений и эффективности учений.

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил ещё 21 мая 2020 года. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.