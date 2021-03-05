Ту-214ОН проверил маскировку военных объектов РФ в Крыму

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Проверку маскировки военных объектов РФ на побережьях Крыма и Краснодара провёл один из российских самолётов Ту-214ОН, построенный для наблюдательных миссий в рамках Договора по открытому небу. Также самолёт провёл тест возможностей системы ПВО этих регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Ранее сообщалось, что после выхода РФ из Договора по открытому небу самолёты Ту-214ОН станут использоваться для разведки. контроля защищённости собственных военных объектов и оценки результатов испытаний вооружений и эффективности учений.

Как сообщил собеседник агентства, один из самолётов-наблюдателей 5 марта выполнил с военного аэродрома под Таганрогом наблюдательно-разведывательный полёт вдоль побережья Краснодарского края и Крыма.

Его главной целью стала проверка маскировки и защищённости расположенных там военных объектов, частей и соединений, включая Севастопольскую и Новороссийскую военно-морские базы, — сообщил источник РИА Новости.

Он также добавил, что самолёт протестировал способность региональной системы ПВО засекать цели в воздухе в режиме пассивной локации и выполнил ряд других задач.

Полёт продолжался более трёх часов. Его совершил первый Ту-214ОН, построенный в 2011 году. В настоящее время он уже вернулся в Москву.

Бортовой комплекс самолётов Ту-214ОН был создан в концерне «Вега». Там сообщили, что российская армия сможет применять самолёт для решения широкого спектра задач военного назначения.

Первый Ту-214ОН был передан Минобороны в 2011 году, второй — в 2014 году.

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил ещё 21 мая 2020 года. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. Об этом писал NEWS.ru.