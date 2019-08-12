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Сенатор Андрей Климов, возглавляющий комиссию Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, счёл, что в массовых акциях против ограничения прав россиян на свободные выборы действовали люди с двойным гражданством, ведомые «вашингтонскими подстрекателями». В их числе оказался знаменитый рэпер Мирон Фёдоров, известный как Oxxxymiron.

Замеченный на протестном митинге 10 августа рэпер Oxxxymiron, он же Мирон Фёдоров, большую часть своей 34-летней жизни провел в Западной Европе (главным образом, в Великобритании). Теперь же он «вдруг» решил...