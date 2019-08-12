Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа. В ходе рабочей поездки он инспектирует работу предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В частности, глава военного ведомства проверил ход выполнения Гособоронзаказа на Уралвагонзаводе, а также посетил цех сборки танков и заслушал доклады руководства предприятия, сообщила пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская.
Помимо этого, министру представили новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса, уточнила она.
Министр также заслушал доклады представителей командования Центрального военного округа.
Ранее, как писал News.ru, Шойгу распорядился отремонтировать повреждённое жильё в населённых пунктах Ачинского района Красноярского края. Дома местных жителей пострадали после серии взрывов боеприпасов на военном складе.