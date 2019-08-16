https://static.news.ru/photo/ebfb70f2-c121-11e9-82a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу считает Армейские международные игры (АрМИ) хорошей площадкой для соревнования не только команд, но и конструкторских бюро, которые работают над созданием техники.

Мы уже вышли на состязания конструкторских бюро, технологий, здесь же отрабатываются топливо, масла, боеприпасы, приборы наведения, связь, двигатели, ходовая часть, — рассказал глава оборонного ведомства в эфире телеканала « Россия — 1 ».

Шойгу добавил, что игры дают возможность продемонстрировать России свою технику и изучить разработки других стран.

Ранее News.ru писал, что Россия с радостью примет на Армейских играх представителей вооружённых сил стран НАТО, но не ставит перед собой такой цели. Об этом заявил Сергей Шойгу.