https://static.news.ru/photo/ebfb70f2-c121-11e9-82a0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Министр обороны России Сергей Шойгу считает Армейские международные игры (АрМИ) хорошей площадкой для соревнования не только команд, но и конструкторских бюро, которые работают над созданием техники.
Мы уже вышли на состязания конструкторских бюро, технологий, здесь же отрабатываются топливо, масла, боеприпасы, приборы наведения, связь, двигатели, ходовая часть, — рассказал глава оборонного ведомства в эфире телеканала «Россия — 1».
Шойгу добавил, что игры дают возможность продемонстрировать России свою технику и изучить разработки других стран.
Ранее News.ru писал, что Россия с радостью примет на Армейских играх представителей вооружённых сил стран НАТО, но не ставит перед собой такой цели. Об этом заявил Сергей Шойгу.