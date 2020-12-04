Уже шесть регионов России объявили 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/c466ef54-3618-11eb-9635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ставропольский край и Татарстан приняли решение сделать 31 декабря выходным днём. Таким образом, общее число регионов, где в последний день года людям дадут возможность полноценно подготовиться к празднику, увеличилось до шести.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил о принятом решении, сославшись на опрос местных жителей, абсолютное большинство которых выступили за такую инициативу.

В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова уточнили, что вместо 31 числа рабочим днём будет суббота, 26 декабря.

Как и в других регионах, мера в обязательном порядке распространяется на госслужащих. Частным и коммерческим предприятиям это предложено в качестве рекомендации.

Первыми выходным 31 декабря сделали власти Белгородской области, затем аналогичное решение приняли в Крыму, Курской и Орловской областях. Все они ввели выходной с переносом рабочего дня на 26-е число.

Инициативу сделать последний день года выходным продвигают уже несколько лет. Особенно широкая общественная дискуссия развернулась в конце 2019 года. По словам сторонников идеи, это позволило бы россиянам в спокойной обстановке готовиться к празднику, не отвлекаясь от работы. Противники новации указывали на то, что праздничные каникулы и без того длительные.

С разрешения президента Владимира Путина регионы самостоятельно решают этот вопрос. В 2019 году многие губернаторы рекомендовали предприятиям сделать 31 декабря для работников выходным. При этом российский лидер обещал «спокойненько» проанализировать настроения в обществе, чтобы не нанести ущерб огородникам и садоводам, отобрав у них дополнительный день в мае, когда люди работают на огородах. Однако в условиях завершающегося года, по его словам, было «времени очень мало для принятия решения подобного рода».

В октябре 2020 года правительство утвердило перечень выходных и праздничных дней на 2021 год, сделав 31 декабря нерабочим. Однако уже в ноябре Госдума отклонила законопроект о закреплении за 31 декабря статуса выходного дня на постоянной основе.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в текущем году этот вопрос остаётся на усмотрение местных властей. В 2019-м последний день года был объявлен выходным более чем в 15 регионах страны.