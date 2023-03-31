Серия взрывов произошла в Харькове Глава администрации Синегубов заявил о взрывах в Харькове и Харьковской области Украины

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В городе Харьков и Харьковской области Украины произошли несколько взрывов. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил об этом на своем Telegram-канале.

Удары по Харькову и области, — написал он.

Также мэр Харькова Игорь Терехов на своем Telegram-канале упомянул о шести «прилетах» в городе. Он отметил, что сведения о разрушениях в настоящее время уточняются. В регионе прозвучала воздушная тревога.

Украинские военные ранее обстреляли село Графовка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки в нескольких домовладениях были разрушены окна, фасады и заборы. Также в населенном пункте нарушено газоснабжение. Аварийные службы занимаются устранением последствий обстрела.

Ранее глава региона сообщил, что около 900 семей согласились переехать из приграничных сел Белгородской области, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что переехать они должны до 2 апреля, семьям окажут помощь в перевозке вещей в новые квартиры.

25 марта украинские СМИ сообщали о сильном взрыве, прогремевшем в Одесской области. Подробности не уточнялись. При этом отмечалось, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.