Сербский доброволец рассказал о подготовке снайперов в ВС РФ Сербский доброволец Берич: в ВС РФ снайперов-разведчиков готовят из вчерашних мобилизованных

Фото: vk.com/id756615399

Деян Деки Берич

Доброволец из Сербии Деян Деки Берич сообщил в разговоре с URA.RU, что в ВС РФ готовят снайперов-разведчиков из вчерашних мобилизованных. По его словам, у российских стрелков есть оружие для выполнения различных задач. Как отметил серб, молодые солдаты порой становятся хорошими снайперами-разведчиками за месяц. В Минобороны пока не прокомментировали заявление Берича.

Мы недавно приняли хорошую группу молодых снайперов, ребята учились усердно, как положено — хотя они были просто мобилизованы, но за месяц очень много чему научились и стали очень хорошими стрелками. Не просто стрелками, но снайперами-разведчиками. Но надо уметь пользоваться оружием, а у нас думают, что если снайперу дать большую винтовку, вопрос будет решен. Нет! Есть подразделения, которые должны заниматься только стрельбой на большие дистанции, есть те, которым достаточно СВД, — подчеркнул Деки.

Оружие имеет очень большое значение для стрелка, сказал доброволец. Он объяснил, что при помощи винтовок большого калибра можно поражать противника на значительном удалении, а оружие меньшего калибра подходит для стрельбы в условиях ограниченного пространства, например, при штурме городов или укрепрайонов противника.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры, на которых показана подготовка снайперов из числа мобилизованных в Новосибирской области. В военном ведомстве уточнили, что во время практических занятий военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из неудобных положений.

Во время учений солдаты стреляют из винтовок Драгунова. В министерстве добавили, что мобилизованные тренируются в стрельбе с больших и средних дистанций.