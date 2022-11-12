Минобороны опубликовало видео подготовки мобилизованных снайперов

Фото: mod_russia/t.me

Минобороны России опубликовало кадры, на которых показана подготовка снайперов из числа мобилизованных в Новосибирской области. В военном ведомстве уточнили, что во время практических занятий военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из неудобных положений. Во время учений солдаты стреляют из винтовок Драгунова. В министерстве добавили, что мобилизованные тренируются в стрельбе с больших и средних дистанций.

Я считаю это долгом перед родиной — то, что должен каждый. Если будет кто-то уклоняться от военной службы по мобилизации, то кто будет защищать родину? Отрабатываем разные положения: стрельбу с неудобных положений, стрельбу лежа. Позавчера получил выплаты: сначала та, которую обещал [президент России] Владимир Путин, и потом пришла зарплата по должности, — заявил мобилизованный по имени Валерий.

В Минобороны добавили, что военнослужащие обучаются навыкам разведки, определению дальности целей, использованию различных приборов наблюдения и прицеливания, а также скрытным маневрам, маскировке, выбору огневых и ложных позиций.

Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов, в том числе участников специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевого слаживания и подготовки подразделений ВДВ, в которых состоят мобилизованные. В ведомстве отметили, что бойцы прошли огневую, медицинскую и тактическую подготовку, а также освоили навыки управления бронетехникой и стрельбы из зенитно-артиллерийских установок, противотанковых комплексов и 82-мм минометов.