Село под Белгородом обстреляли из танка: как ВСУ атакуют РФ 30 октября

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российскую территорию. Над Ростовом-на-Дону средства ПВО накануне сбили «воздушную цель», предположительно, БПЛА. В Троицком районе ЛНР украинскому обстрелу подверглась школа. Крым атаковали ракетами и беспилотниками. А в Белгородской области ВСУ обстреляли село из танка. Новые подробности украинских обстрелов, ударов БПЛА и других атак — в материале NEWS.ru.

«Воздушную цель» сбили над Ростовской областью

Накануне российские средства ПВО сбили над Ростовской областью некую «воздушную цель». Как утверждал Telegram-канал Baza, это был украинский беспилотник.

По словам губернатора региона Василия Голубева, цель поразили в районе 11:25. Падение ее обломков привело к «повреждению имущества» в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Информации о пострадавших при этом не поступало.

Территорию ДНР за сутки обстреляли 64 раза

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 64 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 19).

Обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов, а именно Донецка, Макеевки, Горловки, Гольмовского и Ясиноватой, а также Ясиноватский район.

В Ясиноватой и Горловке ранения получили четыре человека. По данным Следственного комитета РФ, трое раненых — жители Ясиноватой. Это мужчина 1949 года рождения и две женщины 1942 и 1951 годов рождения. Ведомство намерено расследовать случившееся.

Повреждения получили 13 жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры в Куйбышевском районе Донецка, а также в Горловке и Ясиноватой.

На Донецком направлении украинские войска за минувшие сутки совершили 36 обстрелов снарядами 155 миллиметров, в том числе кассетными. На Горловском направлении ВСУ 23 раза атаковали снарядами 152 миллиметра, а также одним ударным дроном.

Тем временем на Ясиноватском направлении зафиксировали пять обстрелов снарядами 155 миллиметров, в том числе кассетными. Всего по населенным пунктам ДНР за сутки было выпущено 206 различных боеприпасов.

Школа попала под обстрел в ЛНР

Вечером 29 октября ВСУ обстреляли школу в Троицком районе ЛНР. Боеприпас упал в десяти метрах от здания. В тот момент там проходил праздник с участием порядка 20 детей и их родителей.

Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждения получил фасад здания, а также входные двери и почти 40 окон.

ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области

Накануне днем украинские войска обстреляли деревню Городище Рыльского района Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, никто из местных жителей не пострадал. Также не было замечено проблем с электро- и газоснабжением населенного пункта.

Фото: МО Украины

Обломки украинского БПЛА обнаружили в Тульской области

Обломки украинского беспилотника самолетного типа обнаружили в районе села Мещерино в Тульской области. Их нашел работник местного охотничьего хозяйства.

Фрагменты БПЛА в виде проводов, кусков хвоста и крыльев были разбросаны на площади 100 квадратных метров. Их забрали на экспертизу специалисты.

Украинские войска атаковали Крым

Минувшей ночью жители Севастополя могли слышать громкие звуки. Как объяснял губернатор города Михаил Развожаев, это было вызвано работой Черноморского флота по ликвидации украинских беспилотников.

Telegram-канал Baza сообщил о ракетной атаке ВСУ по территории Крыма — ракета якобы попала в место дислокации российского ракетно-зенитного полка ПВО у села Оленевка.

Как утверждает канал, в результате пострадали 17 военнослужащих, повреждения получили пять автомобилей. Минобороны эту информацию не комментировало.

Село в Белгородской области обстреляли из танка

29 октября ВСУ обстреляли из танка Т-64 село Новая Таволжанка в Белгородской области. Как сообщал Telegram-канал SHOT, по населенному пункту было выпущено четыре снаряда калибра 125 миллиметров.

Отмечается, что обстрел велся со стороны Харьковской области. Информации о пострадавших, жертвах и разрушениях не поступало. Информацию об обстреле подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, за последние сутки ВСУ как минимум четыре раза атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. В Журавлевке, Новостроевке-Второй и Муроме БПЛА сбросили по два взрывных устройства. Также в Муроме упал один беспилотник, который затем взорвался. Тем не менее во всех случаях обошлось без последствий.

Село Щетиновка ВСУ обстреливали из артиллерии семь раз, а Журавлевку — два раза. В хуторе Панков зафиксировали один минометный прилет. А село Долгое 16 раз обстреляли из минометов и десять раз — из РСЗО «Град». Обошлось без пострадавших, жертв и разрушений.

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