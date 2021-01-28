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Россия

Сейчас опасное положение: футуролог сообщил о риске гибели человечества

19:05, 28 января 2021
Фото: pixabay.com

Серьёзный мировой кризис, связанный с трансформацией цивилизации из-за научно-технического прогресса, грозит возможной гибелью человечества, сообщила в беседе с NEWS.ru футуролог Татьяна Попова.

Есть специальный мониторинг, часы, которые образно показывают время до конца света. И они сейчас находятся на минимуме — действительно, сейчас очень опасное положение в мире. Но я, на основании тех знаний, которые у меня есть, верю в способность человека решать проблемы, — рассказывает эксперт


Попова считает, что даже если одна цивилизация уходит в прошлое, то человечество трансформируется и строит новый мир, как было и раньше.

Когда всё меняется и люди начинают играть новые роли, то нервы сдают везде и опасность конфликтов присутствует. Но как говорят, предупреждён — значит вооружён. Зная это, можно договариваться, — заключила футуролог.


NEWS.ru напоминает, что ранее президент России Владимир Путин в своей речи на Давосском форуме назвал причину гибели цивилизации.

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