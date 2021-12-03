Самолёт ВВС США провёл разведку вблизи Крыма

Самолёт Военно-воздушных сил (ВВС) США провёл разведку в акватории Чёрного моря вблизи Крыма. Как сообщают «Известия» со ссылкой на мониторинговый сервис PlaneRadar, борт взлетел с базы Суда на греческом острове Крит.

Самолёт ВВС США выполнял разведку в Чёрном море недалеко от Крыма. Он взлетел с базы Суда острова Крит, — пишет издание.

Ранее в Росавиации рассказали, что самолёты НАТО увеличили вылеты у российских границ, чем повысили риски для гражданских лайнеров. Ведомство намерено инициировать направление протеста по дипломатическим каналам из-за опасной ситуации. Так, 4 декабря самолёт Тель-Авив — Москва вынужден был сменить эшелон из-за самолёта-разведчика НАТО, который пересекал установленный для гражданских судов маршрут. Экипаж воздушного судна Альянса на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.

По данным на 26 ноября, за неделю российские радиолокационные станции обнаружили 41 иностранный летательный аппарат, проводящий воздушную разведку вдоль границ РФ. По данным Минобороны, разведку вели 35 самолётов и 6 беспилотных летательных аппаратов. С целью не допустить нарушения воздушной границы России в воздух три раза поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.