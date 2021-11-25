Разведку у границ РФ за неделю провели 41 самолёт и беспилотник

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За минувшую неделю российские радиолокационные станции обнаружили 41 иностранный летательный аппарат, проводящий воздушную разведку вдоль границ РФ. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, разведку вели 35 самолётов-разведчиков и 6 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

С целью не допустить нарушения воздушной границы РФ в воздух три раза поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО. При этом все полёты иностранных аппаратов сопровождались радиолокационными станциями России.

В результате нарушения воздушного пространства страны допущено не было.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о том, что палубные истребители F-35 с авианосца Queen Elizabeth 30 раз перехватывали российские самолёты. По словам главы ведомства, российские самолёты взлетали с аэродромов Сирии, чтобы следить за британскими кораблями в Средиземном море.