Росавиация рассказала о сближении борта ВВС США с гражданским лайнером

Самолёт Тель-Авив — Москва сменил эшелон из-за самолёта-разведчика НАТО, который пересекал установленный для гражданских судов маршрут. Самолёт Альянса не отвечал на запросы органов обслуживания воздушного движения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Самолёт-разведчик НАТО CL600 выполнял полёт с интенсивным снижением с высоты 11 000 до высоты 9200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения. Экипаж самолёта-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В это же время через вышеуказанный район летели два гражданских воздушных судна: один — из Тель-Авива в Москву, другой — из Сочи в Скопье.

Оперативно были изменены направления и эшелоны полётов гражданских воздушных судов.

Принятыми мерами российские диспетчеры управления воздушным движением обеспечили безопасное выполнение полётов в вышеуказанном районе над открытыми водами Чёрного моря, — рассказала представитель пресс-службы.

Ранее стало известно, что американская разведка предупредила о возможном планировании Россией массированного военного наступления на Украину с участием 175 тысяч военнослужащих. Согласно опубликованной карте, большое сосредоточение войск наблюдается в районе Ельни в Смоленской области, села Боево в Воронежской области, посёлка Персиановский в Ростовской области, а также в районе посёлка Новоозёрный в Крыму.