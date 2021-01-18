Самолёт Краснодар — Дубай вернулся в аэропорт из-за сбоя в системе

https://static.news.ru/photo/7303dab2-59a6-11eb-b72a-fa163e074e61_660.jpg Фото: krr.aero/facebook.com

Авиалайнер Gulfstream G650, летевший из Краснодара в Дубай, был вынужден вернуться обратно в воздушную гавань. Причиной произошедшего стал сбой в работе самолёта, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Бизнес-джет Gulfstream G650 Краснодар — Дубай сразу после взлёта вернулся в аэропорт кубанской столицы. Посадка прошла благополучно, — рассказали в пресс-службе. Сообщение приводит РИА Новости.

Другие подробности инцидента не сообщаются. Известно, что на борту сработал датчик неисправности одной из систем работы лайнера. Тем не менее действительно ли самолёту что-то угрожало или же датчик выдал ошибочную реакцию, неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что экипаж самолёта МС-21, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на аэродроме в городе Жуковском, не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

Инцидент произошёл в ходе испытаний на прерванный полёт с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного двигателя.